شكرا لقرائتكم خبر عن "آل جمعة يعلنون الرحيل".. عبد الله يغادر الزمالك للبلدية وصالح يبحث عن وجهة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمثل عائلة "جمعة" حالة فريدة في الكرة القدم، بعدما دخلت ضمن سلسلة عائلات الرياضة المصرية، التي قدمت أكثر من لاعب للأندية المصرية، بل وخلق الشقيقان صالح وعبد الله، حالة خاصة عندما لعب أحدهما للأهلي والآخر للزمالك، وتواجه الثنائي وجهاً لوجه في أكثر من مباراة.

ورغم المستوى المتميز الذي قدمه صالح وعبد الله في فترات سابقة، يبدو أن التوفيق جانبهما في الفترة الأخيرة، ليرحلا عن أندية القمة في الكرة المصرية، وكان صالح جمعة الشقيق الأكبر والذي فتح الباب أمام إخوته للتألق في الأندية المصرية، أول الراحلين عندما انتهت علاقته بالأهلي في موسم 2019-2020.

خلال الميركاتو الشتوي الجاري، رحل عبد الله جمعة عن نادي الزمالك لينتقل إلى بلدية المحلة، بعد علاقة استمرت لـ 7 مواسم، حيث انضم عبد الله إلى الزمالك في موسم 2017-2018، بعد تألقه الكبير مع النادي المصري، ومع الفريق الأبيض شارك عبد الله جمعة في 150 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع 15 هدفاً آخر للفريق، خلال لعبه في مركز الظهير الأيسر، قبل أن ينتقل رسمياً إلى بلدية المحلة.

وخلال الميركاتو الشتوي الجاري أيضاً، وافق مسئولو النادي الإسماعيلي على منح صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الاستغناء الرسمي عن جهوده اليوم قبل غلق باب القيد الشتوي غدا الثلاثاء لمنحه فرصة الانتقال لأي نادى.

وكان صالح جمعة قد انضم إلى الإسماعيلي في موسم 2022-2023، بعد فترة قصيرة قضاها في نادي سيراميكا والذي يعتبر أول محطة لصالح جمعة بعد الرحيل عن الأهلي، وخلال تواجده بالقلعة الصفراء شارك صالح جمعة مع الدراويش في 18 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف، ومازال صالح جمعة يبحث عن وجهته الجديدة قبل غلق باب القيد الشتوي في الموسم الجاري.