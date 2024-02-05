تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة برينتفورد الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره برينتفورد مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب "جي تك كوميونيتي"، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2024-2023.

تشكيل مانشستر سيتي ضد برينتفورد

في حراسة المرمي: إيديرسون.

في خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، ناثان آكي.

في خط الوسط: رودى، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز، فيل فودين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد مساء اليوم الإثنين، على قناة bein Sports 1HD.

ويحتل كتيبة بيب جوارديولا المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن حصد 46 نقطة من 14 انتصارا و4 تعادلات و3 هزائم، في حين يحتل برينتفورد المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة من 6 انتصارات و4 تعادلات و11 هزيمة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 51 نقطة

2- أرسنال 49 نقطة

3- مانشستر سيتي 46 نقطة

4- أستون فيلا 46 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 44 نقطة

6- مانشستر يونايتد 38 نقطة

7- وست هام يونايتد 36 نقطة

8- برايتون 35 نقطة

9- نيوكاسل 33 نقطة

10- وولفرهامبتون 32 نقطة

11- تشيلسي 31 نقطة

12- بورنموث 27 نقطة

13- فولهام 26 نقطة

14- كريستال بالاس 24 نقطة

15- برينتفورد 22 نقطة

16- نوتينجهام فورست 21 نقطة

17- لوتون تاون 20 نقطة

18- إيفرتون 19 نقطة

19- بيرنلي 13 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 10 نقاط