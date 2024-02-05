شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي الودية مع سموحة استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الاثنين، مباراة ودية مع نظيره سموحة على استاد القاهرة الدولى، ضمن تحضيراته لخوض مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في خوض تجربة ودية أو أكثر قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، من أجل اختبار جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وتجربة بعض الجمل الفنية والخططية التي طبقها مع اللاعبين في التدريبات هلال الأيام الماضية.





تقام مباراة الأهلى مع سموحة فى الثالثة عصر اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولى استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى.

موعد مباراة الأهلي وسموحة الودية





القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسموحة تنقل قناة الأهلى مباراة المارد الأحمر الودية مع سموحة فى الثالثة عصر اليوم الاثنين.





نتائج مباريات الأهلي الودية

خاض الأهلى معسكر مغلق فى الإمارات وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية.





توج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية. ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءا من النصف الثانى لشهر فبراير الجاري بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا. موعد مباراة الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا يقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

آخر ظهور للأهلى