شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمهد للإعلان رسمياً عن ضم ياسر حمد بـ"علم فلسطين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع x "تويترسابقا" صورة لعلم فلسطين، فى إشارة لاقتراب الإعلان الرسمي عن ضم الفلسطينى ياسر حمد فى الميركاتو الشتوى.

ووصل الفلسطينى ياسر حمد مدافع الزمالك الجديد إلى القاهرة الجمعة الماضى قبل الخضوع للكشف الطبى ثم الانضمام لتدريبات الفارس الأبيض بعدما تم التعاقد معه بشكل رسمى وقيده فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية.

وشارك ياسر حمد مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أسيا، ودع منتخب فلسطين البطولة بعد الخسارة أمام منتخب قطر، بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما الاسبوع الماضى، على ملعب استاد البيت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا.