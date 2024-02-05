شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع الفلسطينى ياسر حمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد رسمياً مع ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع اللاعب عقود الانتقال للقلعة البيضاء فى جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

يأتي التعاقد مع ياسر حمد فى إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي .

كما نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك فيديو للاعب مرتديا قميص الزمالك، وكتبت عليها: "من غزة الزمالكاوية إلى ميت عقبة.. ياسر حمد زملكاوى".

ووصل الفلسطينى ياسر حمد مدافع الزمالك الجديد إلى القاهرة الجمعة الماضى قبل الخضوع للكشف الطبى ثم الانضمام لتدريبات الفارس الأبيض بعدما تم التعاقد معه بشكل رسمى وقيده فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية.

وشارك ياسر حمد مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أسيا، ودع منتخب فلسطين البطولة بعد الخسارة أمام منتخب قطر، بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما الاسبوع الماضى، على ملعب استاد البيت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا.