شكرا لقرائتكم خبر عن هل رحل أمير توفيق عن إدارة لجنة التعاقدات فى الأهلى؟.. مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة رحيل أمير توفيق، مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة النادي لكرة القدم، عن منصبه، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أمير توفيق مستمر فى منصبه ولم تجر إدارة الأهلى أى تعديلات على منصبه، سواء كمدير للجنة التعاقدات أو حتى على منصبه فى شركة الأهلى لكرة القدم، حيث يتولى منصب المدير التنفيذى".

وأضاف المصدر، "لجنة التعاقدات إحدى اللجان التى تتولى شركة الأهلى لكرة القدم إدارتها والتى يترأسها المهندس عدلى القيعى".

وأوضح المصدر أن "إدارة الأهلى ترى أن أمير توفيق يؤدى دوره على الوجه الأكمل، ولا تنوى إجراء تغييرات على منصبه فى النادى بالوقت الحالى".

وتعاقد الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع وسام أبو علي المهاجم الفلسطيني، ومحمود الزنفلي حارس الداخلية لتدعيم الفريق، بجانب التعاقد مع لاعبين غانيين تحت السن هما صامويل أوبونج لاعب إم إس كي زيلينا، وريندورف أدوم سارباه لاعب نادي شيتا لمدة 4 مواسم ونصف.