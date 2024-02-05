الامارات | ميسي يثير غضب 38 ألف متفرج في هونغ كونغ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت الشركة المنظّمة لمباراة منتخب نجوم الدوري في هونغ كونغ وإنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، عقداً مع الحكومة لخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 45 دقيقة على الأقل خلال جولة فريقه في هونغ كونغ استعداداً للموسم الجديد، بحسب ما أعلن وزير الرياضة الاثنين، لكن النجم العالمي غاب بسبب الإصابة.

لكن المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات والذي يعاني من تمزق عضلي في الفخذ، بقيَ جالساً على مقاعد البدلاء طوال المباراة الودية الماضية التي انتهت بفوز فريقه على منتخب من نجوم الدوري في هونغ كونغ 4-1 الأحد.

وأثار غياب ميسي غضب 38323 متفرجاً دفعوا ما يزيد 125 دولاراً أميركياً لرؤية بطلهم وطالبوا باسترداد أموالهم في استاد هونغ كونغ، كما وجِّهت صيحات الاستهجان ضدّ الإنكليزي ديفيد بيكهام أحد مالكي النادي بعد انتهاء المباراة حين حاول توجيه الشكر للمشجّعين.

وقال كيفن يونغ، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في مؤتمر صحافي "واحدة من شروط التمويل الأساسية مع (المنظّمين) +تاتلر آسيا+ كانت أن يشارك ميسي لـ45 دقيقة على الأقل في المباراة مع مراعاة اعتبارات اللياقة البدنية والسلامة".

ونشرت حكومة هونغ كونغ بيانين متتاليين مساء الأحد إذ قالت إنها "تشعر بخيبة أمل شديدة"، محذّرةً بسحب 2.05 مليون دولار كتمويل من الشركة المنظّمة "تاتلر آسيا"، وهي مجلة بريطانية متخصصة بالموضة وأسلوب الحياة.

وقالت الحكومة في بيان "قبل بدء المباراة أمس الأحد، أكدت الشركة المنظّمة تاتلر آسيا أن ميسي سيلعب في الشوط الثاني".

وقال يونغ، الذي تابع المباراة في الملعب إلى جانب مسؤولين آخرين، من بينهم جون لي الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، إن الحكومة تواصلت أكثر من مرة مع الشركة المنظّمة بعد عدم ظهور ميسي في الشوط الثاني.

وأُعلن عن انتهاء المفاوضات بين الطرفين قبل انتهاء المباراة بعشر دقائق، إذ رفضت الحكومة أن يدخل ميسي إلى أرض الملعب (بعد انتهاء المباراة) للتفاعل مع الجمهور واستلام الكأس لمعالجة الأمر.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستتخذ قراراً بشأن التمويل المخصّص للشركة بعد مراجعة المنظّمين.

وفي الوقت الذي يستعد فيه ميسي إلى مغادرة هونغ كونغ ظهر الاثنين، حثّ يونغ الشركة المنظّمة على "الخروج وتقديم شرح كامل" حول ما حصل، بما ذلك حين باتوا على علمٍ بإصابة ميسي والقرار الذي توصّلوا إليه مع ناديه.

ونشرت الشركة بياناً في وقتٍ متأخّرٍ الأحد عبّرت فيه عن "خيبة أمل شديدة" من عدم مشاركة ميسي.

وقالت "على الرغم من بعض التقارير الإعلامية، تاتلر لم تكن على علمٍ بعدم المشاركة (لميسي)".

وقال المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو أن الجهاز الطبّي للفريق أخذ القرار بعد التقييم صباح الاثنين".

وتابع "نتمنى لو كنّا قادرين على إشراك ميسي ولو لفترة لكن المخاطرة كانت كبيرة".

ولم يلعب قائد منتخب الأرجنتين المتوّج بكأس العالم أواخر 2022 في قطر سوى دقائق قليلة في آخر مباراة ودية أمام النصر السعودي والتي انتهت بخسارة فريقه 0-6، وهو الآن يسابق الزمن ليكون جاهزاً لانطلاق الموسم الجديد الذي يبدأ في 21 فبراير الحالي.