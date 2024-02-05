بعد حصوله علي استغناء الزمالك عبد الله جمعة في بلدية المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفي الشامي التعاقد مع اللاعب عبد الله جمعه الظهير الايسر لنادي الزمالك لمدة موسمين ونصف بعد فسخ اللاعب تعاقده مع الزمالك وحصوله علي الاستغناء الخاص به خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

يذكر ان عبد الله جمعه قد انضم للزمالك في موسم 2017 وحقق بطوله الدوري وكأس مصر و السوبر المصري والسوبر الافريقي وبطولة الكونفدرالية.

ويحتل بلديه المحلة المركز الثالث عشر في بطوله الدوري العام برصيد عشر نقاط.

صفقة فلسطينية في الدوري المصري..

أعلن نادي الزمالك صباح اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع اللاعب الفلسطيني ياسر حمد لتدعيم دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووصل الفلسطينى ياسر حمد مدافع الزمالك الجديد إلى القاهرة الجمعة الماضى قبل الخضوع للكشف الطبى ثم الانضمام لتدريبات الفارس الأبيض بعدما تم التعاقد معه بشكل رسمى وقيده فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية.