شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسمياً التعاقد مع 5 صفقات قبل المؤتمر الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى الزمالك رسمياً التعاقد مع 5 صفقات خلال الميركاتو الشتوى، بخلاف إعلان التعاقد مع البرتغالى جوميز مديراً فنياً للفريق، وذلك قبل ساعات قليلة من المؤتمر الصحفى الذى سيعقد مساء اليوم، لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام، وكذلك الصفقات التي أبرمها النادى خلال الأيام الماضية.

ويأتي التعاقد مع صفقات جديدة فى إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي.

وهناك عدد من اللاعبين نجح الزمالك في قيدهم باتحاد الكرة بعد فتح سيتسم القيد لنادى الزمالك خلال الساعات الماضية وهم: عبد الله السعيد من بيراميدز، محمد شحاتة من طلائع الجيش، ناصر ماهر من فيوتشر، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى، الأوغندى موتيابا، بالإضافة لعودة سيف فاروق جعفر.

التعاقد مع البرتغالي جوميز مديرا فنيا للزمالك

كما تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف. ووقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

عبدالله السعيد

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رسمياً مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.، ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.

ناصر ماهر

كما تعاقد الزمالك رسمياً مع ناصر ماهر لاعب وسط فريق مودرن فيوتشر لمدة أربعة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.، ووقع ناصر ماهر على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة، والتي انتقل بموجبها عمرو السيسي إلى مودرن فيوتشر بصورة نهائية مع إعارة كل من عبد الله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف.

مهاب ياسر

وأعلن الزمالك التعاقد مع مهاب ياسر لاعب فريق الداخلية لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

محمد عاطف

تم التعاقد مع محمد عاطف لاعب فريق طنطا لمدة أربعة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الزمالك ، ضمن التدعيمات التي أبرمها النادى في الشتاء.

ياسر حمد

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رسمياً مع ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.