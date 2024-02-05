شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعير محمد عبد السلام من فيوتشر لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى الحصول على خدمات محمد عبد السلام مدافع مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم لتدعيم خط الدفاع.

ووقع اللاعب بناءً على رغبة عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع، وفي حضور اللواء ايمن المصري المشرف العام علي الكرة، واللواء علاء السعدنى مدير الكرة بالفريق، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، ويسري عرفان المدير الإداري وامير المراكبيي وكيل أعمال اللاعب.



محمد عبد السلام

ويختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى، المقرر لها الرابعة والنصف عصر غد الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى حسن مجدى ومحمد سمير فى مباراة المصري بكأس الرابطة بسبب الإصابة، حيث يعانى حسن مجدى من الإصابة بكسر فى الذراع، فيما تعرض محمد سمير للإصابة بقطع فى وتر العضلة الأمامية بالمباراة الأخيرة، وينفذ الثنائى برنامجا تأهيليا تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالفريق.

ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى كريم طارق وأحمد الشيخ فى مباراة المصري بكأس الرابطة بسبب الإصابة، وينفذ كريم طارق برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق العضلة الضامة تحت إشراف محمد الأسيوطى طبيب الفريق.

وتعرض كريم طارق للإصابة خلال مباراة بلدية المحلة التى أقيمت باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile التى فاز بها الطلائع بهدفين دون رد ليتأكد غياب اللاعب عن المباريات المقبلة لفريقه.

ويواجه أحمد الشيخ سوء حظ غريب مع توالى الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش قادماً من غزل المحلة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فلم يشارك اللاعب سوى فى مباراة واحدة وتعرض لخمسة إصابات متتالية، آخرها مزق العضلة الضامة. ووضع محمد الأسيوطى، رئيس الجهاز الطبى، برنامجاً تأهيلياً للاعب للتعافى من الإصابة، ويتوقع عودته للمشاركة مع الطلائع عقب نهاية فترة التوقف الدولى.

من جهته عكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات المصري البورسعيدى فى الدوري وكأس الرابطة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل بورسعيد بحثاً عن تخطى عقبة المصري والتأهل لنهائى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتفوق طلائع الجيش على الجونة بركلات الترجيح، وهزم الاتحاد السكندري نظيره إنبي بنتيجة 2-0، وبنفس النتيجة انتصر سيراميكا على سموحة، وأطاح المصري بنظيره بيراميدز بنتيجة 3-1 في مباريات ربع نهائي كأس الرابطة.

ويسعى فريق الطلائع لحصد أول ألقابه فى كأس الرابطة، خاصة مع غياب الأهلي والزمالك عن البطولة، بينما يبحث عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش عن ثاني ألقابه مع الفريق بعدما سبق وتوج بكأس السوبر المصري.

وكان فريق الطلائع قد فاز في المباراة الأولى بكأس الرابطة على زد بهدف نظيف،ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما ثم فاز على فاركو بهدف دون رد ثم تخطى عقبة الجونة بركلات الترجيح 6-5 فى ربع نهائى البطولة.

وشهدت أول نسختين من بطولة كأس الرابطة تفوق فرق الشركات بعد فوز فيوتشر بالنسخة الأولى على حساب غزل المحلة، وحصد سيراميكا النسخة الثانية على حساب المصري البورسعيدي.

وفي حال انتهاء أي مباراة بالتعادل السلبي أو الإيجابي بعد الوقت الأصلي بدور نصف النهائي سيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة في نصف نهائي كأس الرابطة وليس هناك أوقات إضافية. وسيتم اللجوء فقط إلى أشواط إضافية في المباراة النهائية لكأس الرابطة حال انتهاءها بالتعادل في وقتها الأصلي.

ويحتل الطلائع المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى بالجولة الأخيرة للدوري.