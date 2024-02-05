شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطمئن على الصفقات الجديدة فى وديات برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر، بقيادة حسام حسن، على الصفقات الجديدة التي انضمت إلى الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد مشاركتها في وديات الفريق بمعسكر برج العرب.

وكان مودرن فيوتشر قد دخل معسكرا مغلقا ببرج العرب، استعداداً لاستئناف مباريات الدورى وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث شهد المعسكر انتظام جميع الصفقات الجديدة، وفي مقدمتهم، الكاميروني أرنولد ايبا وأحمد كباكا ومحمد زعلوك وعبد الرحمن رشدان وعمر وائل وعبد الله محمد وعلي ياسر وعمرو السيسي.

وخاض مودرن فيوتشر مباراتين وديتين خلال معسكر برج العرب، حيث فاز في اللقاء الأول على فريق دلفي بثلاثية نظيفة، سجل خلالها أحمد عاطف هدفبن، وعمر وائل الوافد الجديد إلى الفريق هدف واحد.

وفي الودية الثانية أمام مدينة نصر، فاز مودرن فيوتشر برباعية نظيفة، سجلها، مروان محسن، أحمد عاطف، كجالي درامي، والكاميروني أرنولد ايبا الوافد الجديد إلى الفريق.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الأسبوع الـ 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 15 فبراير الجاري بالمحلة.