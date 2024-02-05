الامارات | صافرة إماراتية تُدير مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي آسيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة إماراتية تُدير مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي آسيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلفت لجنة الحكام الآسيوية طاقمنا المونديالي, بقيادة حكم الساحة الدولي محمد عبدالله حسن, بإدارة مباراة منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية, التي تقام غداً الثلاثاء (الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات) على استاد أحمد بن علي في الدوحة، ضمن مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2023.
ويضم طاقم التحكيم الإماراتي الدولي للمباراة كلاً من: محمد أحمد يوسف (مساعد أول) حسن المهري (مساعد ثان) عمر آل علي (حكم فيديو).
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