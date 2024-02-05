شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس نقل التدريبات للترسانة لإصلاحات ملعب زامورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك نقل تدريبات الفريق إلى نادى الترسانة خلال الفترة المقبلة نظرا لأعمال الصيانة التى ستتم بملعب حلمى زامورا الأربعاء المقبل.

ويأتي قرار نقل التدريبات فى ظل أعمال الصيانة المقرر أن تبدأ فى النادى الأربعاء، خاصة أن أرضية ملعب النادي تحتاج للتهوية، وتم التواصل مع شركة صيانة لبدء العمل فيها من الأربعاء المقبل لإصلاحها.

ومن المقرر أن يتم مناقشة مصير تدريبات الفريق بداية من الأربعاء أثناء الإصلاحات، حيث يتم التشاور بين عمرو أبو العز المدير الإدارى، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، سواء بنقل التدريبات الى الترسانة أو الدخول فى معسكر مفتوح".

وعاد عمرو أبو العز لمنصب المدير الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى، بعد توجيه الشكر لأحمد حسنى الذى شغل المنصب طوال الفترة الماضية.، وبدأ أبو العز مهام عمله بالزمالك أمس الأحد، لاسيما أنه كان قد رحل عن الجهاز الإدارى للزمالك فى ديسمبر 2021 ليتولى أحمد حسنى المسئولية، قبل أن يقرر المجلس الحالى عودته من جديد.