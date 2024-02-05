شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى أزمة مقر النادى بميت عقبة مع الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، أزمة أرض الأوقاف المستمرة منذ عدة سنوات، والتى وصلت إلى ساحات القضاء، بسبب المستحقات المتأخرة نظير حق الانتفاع للأرض التي تملكها الهيئة بفرع النادي بميت عقبة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك كلف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بالتفاوض مع هيئة الأوقاف بشأن المستحقات المتأخرة على النادي للهيئة.

وعقد أمين صندوق الزمالك جلسة مع مسؤولي هيئة الأوقاف وتم الاتفاق على إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة على القلعة البيضاء من خلال تسوية بين الطرفين وذلك لإنهاء النزاع القضائي بين الطرفين.