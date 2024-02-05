شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحفز لاعبيه بالمكافآت لحصد بطولة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مجلس إدارة النادي المصري مكافآت مغريه للاعبين لتحفيزهم للفوز على طلائع الجيش في مواجهة نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، ثم التتويج باللقب لإسعاد جماهير بورسعيد.

ويستعد النادي المصري لمواجهة طلائع الجيش فى الرابعة والنصف عصر غد، الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وهو اللقاء الذي يقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وانتظمت الصفقات الثلاث الجديدة "محمد طارق، معتز زدام، وحسين فيصل" فى معسكر الفريق استعداداً لخوض مباراة نصف نهائي كأس الرابطة، وكان صلاح محسن الوافد الجديد إلى الفريق البورسعيدي قد شارك فى مباراة ربع النهائي أمام بيراميدز، وسجل هدفاً في فوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي تجمع الفريق البورسعيدي بنظيره طلائع الجيش غداً، الثلاثاء. ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش في الرابعة والنصف عصر غدٍ الثلاثاء، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، أن النادي رفض عرضاً من بيراميدز لشراء عقد علي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك بعد رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق السماوي.

وتمسك المصري باستمرار علي ماهر مع الفريق في ظل النتائج والعروض القوية التي يقدمها المصري تحت قيادته، خاصة بعد التأهل لنصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.