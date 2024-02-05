شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك.. عودة المثلوثى وتقسيم اللاعبين لمجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التى أقيمت ظهر اليوم، الإثنين، على ملعب النادى استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وعاد المثلوثي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، وكان يتواجد خارج البلاد بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للحصول على راحة إضافية لمدة يومين.

وتحدث جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، مع اللاعب قبل انطلاق مران اليوم ووجه له بعض التعليمات الفنية، وشارك حمزة المثلوثي فى التدريبات الجماعية اليوم سواء البدنية أو الفنية استعداداً للفترة المقبلة.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة بدنية وتأهيلية قوية للاعبين ، وتم تقسيم هذه الحصة إلى فقرتين واستمرت لمدة 30 دقيقة تقريبا، تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق، وباقي أعضاء الجهاز المعاون. وتضمنت الفقرة الأولى تدريبات بدنية باستخدام الأدوات المخصصة بجانب بعض الإطالات، في حين شهدت الفقرة الثانية تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، لخوض تدريبات تأهيلية بالكرة والتمرير في مساحات صغيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.