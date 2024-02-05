اتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض محمد صلاح تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس اتحاد الكرة، حقيقة رفض محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، تولي حسام حسن قيادة منتخب الفراعنة.

وقال الكومي، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، إنه "لا يوجد ما يمنع من التشاور مع محمد صلاح وأخذ رأيه في المدير الفني الجديد للمنتخب، خاصة وأنه نجم كبير".

وأضاف عضو مجلس اتحاد الكرة: "صلاح يعلم جيدا دوره في المنتخب ولا يتعدى حدوده، وما تردد عن تدخله لعدم تولي حسام حسن تدريب المنتخب، غير صحيح بالمرة".

وتابع: "نسعى لحسم ملف المدير الفني الجديد في أقرب وقت، وهناك مفاوضات مع الفرنسي هيرفي رينارد، وهو رحب بالتواجد، وأيضا سبستيان ديسابر مدرب الكونغو مرشح للتواجد".

يشار إلى أن اتحاد الكرة كان قد وجه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما قرر الاتحاد الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.