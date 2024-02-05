أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من فان دايك

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، سخرية كبيرة من الخطأ الذي ارتكبه فيرجيل فان دايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بعدما كان سببًا في خسارة الريدز أمام اَرسنال في مباراة الأمس الأحد.

وتعرض ليفربول لخسارة مفاجئة أمام نظيره اَرسنال بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات روي كين

تحدث روي كين في تصريحات لشبكة "سكاي" البريطانية، حيث قال: "لا يمكنني تصديق مدى سوء ليفربول، خاصة خط الدفاع، منذ صافرة البداية وحتى النهاية، سواء في الاستحواذ أو بدونه، كانوا سيئين للغاية".

وتابع اسطورة ليفربول تصريحاته: "مجددًا، الفضل لـ آرسنال، لقد ظهروا وكانوا في يومهم، لكن ليفربول دفاعيًا كان مثل فريق الحانة".

وأكمل: "لاعبي ليفربول كان يدافعون بعشوائية شديدة، خاصة فان دايك الذي كان سيئًا إلى أبعد مدى".

وأتم روي كين تصريحاته: "لا أظن بعد عودة هالاند ودي بروين أن ليفربول سيكون قادراً على منافسة مانشستر سيتي حتى النهاية، الفروق واضحة للغاية، دفاع ليفربول لا يبشر بالخير".