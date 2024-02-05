شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع الأوغندي موتيبا لمدة 4 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رسمياً مع الأوغندي ترافيس موتيابا لمدة أربعة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع الأوغندي ترافيس موتيابا فى إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي.