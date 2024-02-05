شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس ضم طارق السيد أو عبد الفضيل لجهاز المنتخب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة ضم طارق السيد نجم الزمالك السابق أو شريف عبد الفضيل نجم الأهلى السابق للجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول الذى سيتم تشكيله خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن اتحاد الكرة أمس تعيين محمد يوسف فى منصب المدرب العام لمنتخب مصر، مع دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب لخلافة فيتوريا.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب اجتماعه أمس لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها فى الاجتماع المقبل.