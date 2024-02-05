شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس ضم طارق السيد أو عبد الفضيل لجهاز المنتخب الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة ضم طارق السيد نجم الزمالك السابق أو شريف عبد الفضيل نجم الأهلى السابق للجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول الذى سيتم تشكيله خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن اتحاد الكرة أمس تعيين محمد يوسف فى منصب المدرب العام لمنتخب مصر، مع دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب لخلافة فيتوريا.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب اجتماعه أمس لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها فى الاجتماع المقبل.
وقرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.
-الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية.
- الموافقة علي تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.
- توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.
- الموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.
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