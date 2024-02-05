الامارات | كشف حقيقة إقالة مدرب منتخب المغرب بعد وداع كأس الأمم الإفريقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم عن موقف المدرب وليد الركراكي، من البقاء في قيادة منتخب المغرب بعد إخفاقه مع "أسود الأطلس" في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار وخروجه من ثمن النهائي.

وكان المنتخب المغربي قد خرج من بطولة كأس الأمم الإفريقية من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، على عكس ما فعله المنتخب المغربي في كأس العالم 2022، حيث قاد الركراكي، "أسود الأطلس" لبلوغ نصف نهائي مونديال 2022 في قطر في أفضل إنجاز عربي وإفريقي.

وسبق وأن صرح المدرب بأنه سيقدم استقالته في حال فشله في قيادة المغرب للمربع الذهبي في كأس إفريقيا بكوت ديفوار.

وقال الاتحاد المغربي في بيان على موقعه الرسمي: "عقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدة اجتماعات تقييمية، بخصوص مشاركة المنتخب في نهائيات كأس إفريقيا مع المدرب الركراكي، الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج والتي توقفت عند الدور ثمن النهائي، ما أصاب كل عناصر الكرة المغربية بالأسف والحسرة".

وتابع: "كما تم الوقوف على أسباب الخلل في هذه البطولة، خاصة في المباراة الأخيرة أمام منتخب جنوب إفريقيا".

وتابع: "من جهته أكد فوزي لقجع ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهود لإعطاء المنتخب وكرة القدم المكانة التي يستحقها من أجل إسعاد الجماهير المغربية في المنافسات القادمة وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا التي ستستضيفها بلادنا في صيف السنة المقبلة".

وأضاف: "تجدد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الثقة في وليد الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة، وتمنحه كل وسائل الدعم من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها الكرة المغربية بصفة عامة والمنتخب الوطني بصفة خاصة".

واختتم: "كما تشكر الجامعة الملكية، الجماهير المغربية الوفية للمنتخب الوطني داخل الوطن وخارجه على الروح الوطنية والتضحية الكبيرة التي تحلت بها خاصة الجماهير التي تحملت عناء السفر إلى كوت ديفوار".