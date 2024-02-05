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يورجن كلوب وهانز فليك مرشحان لتدريب برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة -  يبدو أن مجلس إدارة ، بدأ البحث مبكرًا عن مدير فني لتولى تدريب البلوجرانا خلال الموسم الجديد خلفًا للإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوجرانا.

 وكان تشافي قرر مغادرة البارسا مع نهاية الموسم الجاري، بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، بسبب سوء النتائج التي تعرض لها خلال الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن هناك عددًا من المدربين المرشحين لقيادة برشلونة خلفًا لتشافي وعلى رأسهم هانز فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق، ويورجن كلوب، مدرب الحالي، وكونسيساو وتياجو موتا، وميشيل.

 وأكدت أن المدرب الألماني هانز فليك يعد الأقرب لقيادة البارسا، حيث يأتي على رأس القائمة بسبب تواصل خوان لابورتا، رئيس البلوجرانا، بمدرب ألمانيا السابق.

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