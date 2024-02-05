النصر السعودي يستهدف فاران في الميركاتو الشتوي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل النصر السعودي بحثه عن تدعيم دفاعاته خلال الفترة المقبلة، بعدما طالب المدير الفني للعالمي لويس كاسترو، الإدارة بضرورة التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النصر السعودي يتصدر قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع المدافع رافائيل فاران خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضحت أن إدارة العالمي على استعداد بدفع 50 مليون جنيه إسترليني لضم فاران خلال الفترة المقبلة، بعد معاناة النادي السعودي بسبب قلة التدعيمات في الجانب الدفاعي.

وأكدت التقارير أنه في حالة نجحت إدارة الفريق السعودي حسم صفقة المدافع الفرنسي فإنه سيعود لمزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما تواجدا معًا في صفوف ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

الجدير بالذكر أن فاران يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2025، لكنه يرفض تمديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.