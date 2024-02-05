وكيل عبد الرحمن مجدي يكشف سبب غياب اللاعب عن التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف محمد حلمي وكيل أعمال لاعب النادي الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي، سبب غياب اللاعب عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

وتحدث حلمي عبر قناة صدى البلد قائلاً: "اللاعب يغيب عن التدريبات خلال الفترة الماضية، بسبب ظروف عائلية ولكنه لم يكن ممتنعاً عن الحضور".

وأضاف: "اللاعب غاب عن التدريبات خلال آخر ثلاثة أيام فقط، لكنه سيعود في وقت قريب، ولا يمكن أن يقوم عبد الرحمن بالامتناع عن حضور التدريبات بسبب عروض تلقاها".

وتابع: "اللاعب كان لديه العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الحالية، أبرزها من الحزم السعودي وأهلي بنغازي الليبي، ولكن المطالب المادية للإسماعيلي، جعلت الأندية تتراجع عن التعاقد مع اللاعب".

وواصل: "كان هناك اتفاق بين النادي الإسماعيلي ونادي أهلي بنغازي الليبي، للانضمام اللاعب إلى الفريق الليبي، وحصل الإسماعيلي على جزء من المقابل المادي الخاص بالصفقة، التي بلغت قيمتها مليون و400 ألف دولار، ولكن بشكل مفاجئ تراجع النادي الإسماعيلي عن إتمام الصفقة".

واختتم حلمي تصريحاته: "لا يوجد أي عروض رسمية من الدوري المصري للتعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".