شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفقات الأهلى والراحلين قبل غلق باب القيد الشتوى غداً والان مع تفاصيل الخبر

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي كمان يتواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية.

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

الأهلي يضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لمدة أربع سنوات ونصف

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع سنوات ونصف

وانتقل وسام أبو علي للأهلي في يناير الماضي قادماً من نادي سيريس السويدي مقابل مليوني يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة بشد فى العضلة الخلفية بعد نهاية مران الفريق الأحمر الجمعة الماضي، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله.

وقام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بقيد الفلسطيني وسام أبو علي، المهاجم الجديد، و٦ ناشئين ( حازم جمال - اسلام عبدالله- إبراهيم عبدالحكيم- يوسف عبد الحفيظ- مصطفى أبوالخير - محمد عبدالله) بالقائمة الإفريقية.

الأهلي يضم الحارس محمود الزنفلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة

الأهلي يضم الحارس محمود الزنفلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تعاقد النادي الاهلىمع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء. وقام مدير التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد بعد إصابة محمد الشناوى حارس الاهلى الاساسى بخلع فى الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر فى كأس الامم الافريقية وتأكد غيابه لنهاية الموسم. الأهلي يعلن تعاقده مع ثنائي غاني وقيدهما تحت السن

وقع الثنائي الغاني صامويل أوبونج لاعب «إم إس كي زيلينا»، وريندورف أدوم سارباه لاعب نادي «شيتا» عقدًا مع النادي الأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد خضوعهما لفترة اختبار فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

جاء التعاقد مع الثنائي الغاني في ضوء استراتيجية الأهلي للتنقيب عن المواهب الأفريقية مبكرًا، والاستفادة منها سواء من خلال مشاركتهما مع الفريق الأول أو الاستثمار ماليًّا.

وكان الثنائي قد خضع لفترة معايشة فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ونالا إشادة كبيرة من وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، حيث تم قيد اللاعبين تحت السن.