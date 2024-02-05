شكرا لقرائتكم خبر عن كيف قدم قطبا الكرة المصرية الثنائي الفلسطيني بعد التعاقد معهما؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى التعاقد مع الثنائى الفلسطينى وسام أبو على الذى انضم للقلعة الحمراء، وياسر حمد الذى انتقل لصفوف القلعة البيضاء، وقدم كل فريق لاعبه الجديد بطريقة مختلفة.

وأعلن نادى الزمالك، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ضم اللاعب الفلسطينى ياسر حمد إلى صفوفه. ونشر فيديو حمل الإعلان عن الظفر بخدمات المدافع البالغ من العمر 26 عاماً وعلّق قائلاً: "من غزة الزمالكاوية إلى ميت عقبة، ياسر حمد زملكاوي".

ومن المفترض أن يتم قيد ياسر حمد كلاعب محلى فى صفوف نادى الزمالك، وليس كمحترف، نظراً لامتلاكه الجنسية الفلسطينية، وفقاً لأنظمة الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وسبق لياسر حمد أن لعب فى الدورى المصري، وتحديداً مع النادى المصرى البورسعيدى خلال عام 2022، كما مثّل أندية الريان القطري، والقادسية الكويتي، ونورث إيست يونايتد الهندي، وتواجد المدافع ألفلسطينى مع منتخبه فى نهائيات كأس آسيا هذا العام، ووصل برفقتهم للدور الثانى للمرة الأولى على مر تاريخ ألفريق ، ولدى ياسر حمد 19 مباراة دولية مع المنتخب ألفلسطيني، سجّل خلالها 4 أهداف.

فيما أعلن النادى الأهلى تعاقده مع وسام أبو علي بطريقة مميزة من داخل دولة فلسطين، ونشر النادى الأهلى مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، ظهر فيها فى البداية مراسلًا صحفيًا، من داخل دولة فلسطين وهو يعلن عن صفقة انتقال وسام أبو علي.

وقال المراسل الصحفى فى فيديو تقديم اللاعب، «إخوتى وأخواتى الكرام، يعطيكم العافية، الحياة لم ولن تتوقف هنا، من قلب غزة الأبية نتحدث إليكم، الفلسطينى وسام أبو على يرتدى قميص نادى القرن، صاحب المكانة الكبيرة فى قلوبنا».

وأضاف، «نتمنى أن يكون خير ممثلًا لنا، وأن يكون إضافة قوية للنادى الأهلى العريق، من هنا، من أرض فلسطين الحرة إلى فخر الأمة، النادى الأهلى المصري، كل التحية».

ظهر وسام أبو على من داخل مقر النادى الأهلى فى ملعب مختار التتش، مرتديًا قميص ألفريق وعلم فلسطين، قائلًا: «خلو المعنويات عالية.. وسام أهلأوي».