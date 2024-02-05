اخبار الرياضه

حسين السيد:رفضنا التفريط فى عدد من ناشئ الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - فى المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة

الإثنين 05/فبراير/2024 - 08:33 م 2/5/2024 8:33:42 PM
جانب من المؤتمر الصحفي

قال حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن إبرام عدة صفقات في قطاعات الناشئين وتجديد عقود بعض النجوم فكرة استثمارية.

وتابع في المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات قائلا:" نحرص على توسيع قاعدة الناشئين بنادي الزمالك، وتم إبرام عقود لـ48 لاعبا في كافة فرق قطاع الناشئين".

وأضاف :" تلقينا عدة عروض لبعض لاعبي قطاع الناشئين، ولكنا رفضنا التفريط في خدماتهم من أجل حاجة القطاع لهم، وأتوجه بالشكر لعبد الواحد السيد مدير الكرة الذي لعب دوراً كبيراً في تجديد عقود اللاعبين".

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من  رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا