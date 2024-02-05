صدمة كبيرة لجماهير مانشستر يونايتد بسبب مدة غياب مارتينيز

ياسر رشاد - القاهرة - سادت حالة من الصدمة لدي جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد مدة الغياب التي سيشهدها اللاعب ليساندرو مارتينيز، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأمس أمام وست هام يونايتد.

وكان اليونايتد قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره وست هام بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر الدوري الإنجليزي.

وكان ليساندرو قد تعرض لإصابة على مستوى الركبة، مما أدى إلى استبداله في الدقيقة في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ليساندرو مارتينيز يعاني من التواء في الرباط الجانبي للركبة، مشيرًا إلى أنه لن يخضع لعملية جراحية.

وأشارت إلى أن اللاعب سيغيب من شهر ونصف إلى شهرين، مما جعل هناك حالة من الحزن لدي جماهير الشياطين الحمر، خاصة وأن اللاعب أصبح أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة المدرب إيريك تين هاج.