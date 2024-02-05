شكرا لقرائتكم خبر عن برزى: تعاقدنا مع مجموعة لاعبين ومدرب يناسب طموحات جمهور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني برزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة حسم العديد من الملفات وتخطى التحديات التي لم تكن مفاجأة بالنسبة لهم.

وقال برزي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الزمالك لتقديم الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز والصفقات الجديدة: "عملنا كمجموعة والزمالك يحتاج لمزيد من الجهد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات".

وأضاف: "اخترنا مجموعة من اللاعبين تناسب طموحات الزمالك، وتعاقدنا مع جهاز فني أجنبي يلبي طموحات الجماهير، وهدفنا العودة للبطولات

وأكد أننا سنبذل قصاري جهدنا لتحقيق مزيد من النجاحات".

وأعلن مسئولو نادى الزمالك رسمياً التعاقد مع 6 صفقات خلال الميركاتو الشتوى، بخلاف إعلان التعاقد مع البرتغالى جوميز مديراً فنياً للفريق، وذلك قبل ساعات قليلة من المؤتمر الصحفى الذى سيعقد مساء اليوم، لتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام، وكذلك الصفقات التي أبرمها النادى خلال الأيام الماضية.

ويأتي التعاقد مع صفقات جديدة، فى إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم الحالي.

وهناك عدد من اللاعبين نجح الزمالك في قيدهم باتحاد الكرة بعد فتح باب القيد لنادى الزمالك خلال الساعات الماضية وهم: عبد الله السعيد من بيراميدز، محمد شحاتة من طلائع الجيش، ناصر ماهر من فيوتشر، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى، الأوغندى موتيابا، بالإضافة إلى عودة سيف فاروق جعفر.