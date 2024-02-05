شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن 3 صفقات جديدة فى كرة الطائرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك عن تدعيم فرق الكرة الطائرة بالنادي بثلاث صفقات جديدة خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة. وأعلن النادي عن التعاقد مع ميلان كاتيتش لاعب منتخب صربيا لتدعيم فريق الكرة الطائرة رجال محمد بولبابه لاعب منتخب ليبيا لتدعيم فريق الكرة الطائرة رجال ندى مرجان لاعبة منتخب مصر لتدعيم فريق الكرة الطائرة سيدات ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز