شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رسمياً مع محمد شحاتة لاعب فريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع إدارة ناديه.

يأتي التعاقد مع محمد شحاته في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي .