الاتحاد يتنفس الصعداء على أكتاف حجازي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حجز الاتحاد مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بتخطيه الفيصلي على استاد الملز بالرياض برباعية نظيفة الاثنين، وقد سجل أهدافه عبد الرزاق حمدالله ونجولو كانتي وأحمد حجازي هدفين.

ووصف موقع جول الرياضي مواجهة العميد مع الفيصلي بـ «مباراة حجازي»، فقد قدم المدافع المصري، العائد للعب المحلي بعد غيابه منذ بداية الموسم للإصابة، أداء قويا على جميع الأصعدة، وقد توجه بالهدفين الحاسمين في الشوط الثاني.

أفريقيا تجهز حجازي

وأشار الموقع إلى أن الاتحاد تلقى خدمة كبيرة من كأس أمم أفريقيا، إذ يمكن القول أنه النادي الوحيد في العالم الذي استفاد من تلك البطولة التي أزعجت العديد من الأندية بسحب لاعبيها للعب في كوت ديفوار، فقد كانت البطولة القارية خير تحضير لحجازي ليعود للعب ويستعيد مستواه تدريجيا، وقد رأيناه مع منتخب مصر يُقدم أداء متواضعا في أول مباراتين ثم مميزا في آخر مباراتين.. هكذا، عاد للاتحاد جاهزا للعب وقد تخطى فترة التخبط الأولى المعتادة بعد الإصابات الطويلة الصعبة.

القائد لم يكن المكسب الوحيد في المباراة، بل أحد المكاسب فقط! الاتحاد كان بحاجة ماسة لانتصار قوي ومقنع مثل هذا ليسمح للمدرب واللاعبين بالعمل في هدوء ودون ضغوطات كبيرة من الإعلام والجمهور، بجانب أن التواجد في نصف النهائي يعني أن الموسم مازال ناجحا رغم خيبة الأمل في دوري روشن.

التشكيك المتواصل

من المكاسب المهمة كذلك اكتساب اللاعبين لجرعة مهمة من الثقة قبل النصف الثاني من الموسم، خاصة مع التشكيك المتواصل بهم خلال النصف الأول، وقد لمسنا تحسن مستوى البعض على المستوى الفردي مثل فابينيو، وكذلك ظهور الظهير الأيسر الشاب تركي الجعدي بمستوى جيد جدا.

اللقاء ورغم كل تلك المكاسب للمدرب مارسيلو جاياردو إلا أنه وضعه في مأزق صعب جدا خاصا بحارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، والذي كان مرشحا فوق العادة للخروج من قائمة الاتحاد المحلية، خاصة بعد ضم محمد محاسنة حارس مرمى ضمك، لكن ما قدمه اللاعب يفرض علامات استفهام كبيرة حول مدى صحة هذا القرار.

غروهي ينقذ الاتحاد

قرار التخلي عن غروهي لو كان سهلا للمدرب جاياردو، سيصبح صعبا جدا بعد مباراة الاثنين؛ لأن ما قدمه قادر على إنقاذ الاتحاد من «مطبات» صعبة جدا في المباريات الصعبة والحاسمة وهو الأمر الذي ربما يصعب على حارس آخر فعله، سواء عبد الله المعيوف أو الوافد الجديد.

من جهة ثانية حقق المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، رقما تاريخيا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بكافة مسمياتها.

وسجل عبد الرزاق حمد الله، الهدف الأول لاتحاد جدة في شباك الفيصلي، في الدقيقة (45+4) من ركلة جزاء تحصل عليها اللاعب فيصل الغامدي.

الهداف التاريخي

وبات النجم المغربي الهداف التاريخي لبطولة كأس الملك برصيد 25 هدفا، بعدما عادل الرقم المدون باسم قائد أهلي جدة، الراحل أمين دابو.

وسجل العميد 4 أهداف في مباراة واحدة مع الحفاظ على نظافة شباكه، لأول مرة منذ 24 أغسطس الماضي، حين هزم الرياض بالنتيجة ذاتها ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وقتها أحرز رباعية الاتحاد، كل من كريم بنزيما، وعبد الرزاق حمد الله (هدفين) وصالح العمري.

كذلك خرج الاتحاد بشباك نظيفة في كل البطولات لأول مرة منذ مباراة أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي من كأس العالم للأندية، 12 ديسمبر الماضي.

واستقبل اتحاد جدة 11 هدفا في آخر 3 مباريات، بواقع 3 أمام الأهلي في مونديال الأندية، ومثلها على يد الرائد في الدوري، قبل أن تهتز شباكه بخماسية في كلاسيكو النصر بالمسابقة ذاتها.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها حجازي هدفين خلال مباراة واحدة طوال مسيرته سواء مع الأندية أو المنتخب المصري.

مكاسب الاتحاد بعد مواجهة الفيصلي: