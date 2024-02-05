أخضر سلة الكراسي يتوج ببرونزية غرب آسيا

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ونال الأخضر البرونزية عقب فوزه على البحرين بنتيجة 57 - 42 نقطة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من المنافسات، حيث استهل المنتخب السعودي مشاركته بمجموعته في الدور التمهيدي، بالفوز على العراق 56 ـ 49، ثم على البحرين 73 ـ 44، وكذلك تغلب على عمان 69 ـ 39، وتلقى الخسارة من الإمارات 44 ـ 52، ليواجه في نصف النهائي العراق ويخسر بنتيجة 40 ـ 59، ليلتقي بعدها البحرين في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وينال المركز الثالث ليحقق الميدالية البرونزية بفوزه 57 - 42.
بدروه أشاد رئيس الاتحاد السعودي لألعاب الجلوس والكراسي خالد الهاجري بالمستوى الذي ظهر به لاعبو المنتخب، بتحقيق المركز الثالث وبرونزية غرب آسيا بالأمر الجيد في ظل مشاركة أبرز منتخبات القارة في المنافسات.
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