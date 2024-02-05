عزيز بيهيتش يرمم دفاعات النصر في آسيا

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وكان بيهيتش قد أنهى مشاركته الدولية مع المنتخب الأسترالي، الذي ودع كأس آسيا 2024 من ربع النهائي، إثر الخسارة بنتيجة (2-1) أمام كوريا الجنوبية.
يبلغ عزيز بيهيتش من العمر (33 عاما)، وقد لعب هذا الموسم في الدوري الأسترالي 10 مباريات، وقدم تمريرتين حاسمتين، ويملك في مسيرته الدولية 58 مباراة، أحرز خلالها هدفين، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت».
ويعتبر عزيز بيهيتش من الركائز الهامة والأساسية في تشكيلة منتخب أستراليا؛ إذ يعتمد عليه المدرب غراهام أرنولد بصورة دائمة في مركز الظهير الأيسر.
وخلال مسيرته الدولية، توج اللاعب بلقب كأس آسيا 2015، كما شارك الظهير الأيسر مع منتخب أستراليا في 7 مباريات ببطولة كأس العالم في نسختي 2018 و2022.
وحصل عزيز بيهيتش على لقب واحد على مستوى الأندية، وذلك مع فريق إسطنبول باشاك شهير، وهو الدوري التركي الممتاز خلال موسم 2019-20.
وبعد إتمام صفقة اللاعب الأسترالي، سيستفيد النصر كثيرا خلال مشواره في دوري أبطال آسيا، إذ يسمح لكل فريق بإشراك ما يصل إلى 6 لاعبين أجانب، بشرط أن يكون أحدهم على الأقل من دولة آسيوية أخرى.
وكانت جماهير «العالمي» تترقب صفقات النصر خلال الميركاتو الشتوي الماضي؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق، ومواصلة المنافسة القوية على كل البطولات خلال النصف الثاني من الموسم الجاري 2023-24.
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