رالي حائل الدولي يجدد حماس عشاقه

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وتعود فكرة الرالي الأشهر محليا لأمير منطقة حائل السابق الأمير سعود بن عبدالمحسن الذي طرح الفكرة وسعى لتنفيذها وتحويلها من حلم إلى واقع الذي بدأ عام 2006م متواصلا بكل نجاح وتميز حتى الآن في رحلة امتدت لنحو 19عاما.
وأصبح رالي حائل تويوتا الدولي 2024 يمثل الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للراليات «الباها» في مسيرة عالمية متواصلة.
وخلال أيام ينطلق رالي حائل تويوتا الدولي 2024 ويستمر على مدى ثلاثة أيام 8 -10 فبراير، عبر افتتاح جولات بطولة كأس العالم فئة - باها 2024 في أرض المملكة من خلال رالي حائل تويوتا الدولي.
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