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رالي حائل الدولي يجدد حماس عشاقه

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- بواسطة أيمن الوشواش - يواصل رالي حائل تويوتا الدولي الذي يعد أقوى وأهم الراليات في الوطن العربي حاليا، ومن بين الراليات المميزة في العالم، حضوره الدولي لأكثر من 19 عاما، ويستقطب سنويا أعدادا كبيرة من السائقين والدراجين من مختلف الجنسيات.

وتعود فكرة الرالي الأشهر محليا لأمير منطقة حائل السابق الأمير سعود بن عبدالمحسن الذي طرح الفكرة وسعى لتنفيذها وتحويلها من حلم إلى واقع الذي بدأ عام 2006م متواصلا بكل نجاح وتميز حتى الآن في رحلة امتدت لنحو 19عاما.

وأصبح رالي حائل تويوتا الدولي 2024 يمثل الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للراليات «الباها» في مسيرة عالمية متواصلة.

وخلال أيام ينطلق رالي حائل تويوتا الدولي 2024 ويستمر على مدى ثلاثة أيام 8 -10 فبراير، عبر ‏افتتاح جولات بطولة كأس العالم فئة - باها 2024 في أرض المملكة من خلال رالي حائل ‏تويوتا الدولي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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