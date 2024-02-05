شكرا لقرائتكم خبر خلاف قطري إيراني على ملعب «البيت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض الاتحاد الإيراني لكرة القدم طلب نظيره القطري بنقل مباراة منتخب قطر الأول لكرة القدم ضد إيران في نصف نهائي كأس آسيا 2024 لملعب آخر.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد تقدم بطلب إلى نظيره الآسيوي بتغيير ملعب إقامة المباراة إلى ملعب «البيت» بدلا من «الثمامة».

وحدد الاتحاد الآسيوي شرطا للموافقة على تغيير الملعب المباراة، وهو موافقة الاتحاد الإيراني إلا أن الأخير «عارض» هذا القرار؛ حيث ذكر الصحفي الإيراني «داوود إيكدري» عبر حسابه في منصة «X» أن المسؤولين في الاتحاد الإيراني رفضوا طلب نظيره القطري بشأن تغيير الملعب.

وأراد الاتحاد القطري إقامة المباراة في ملعب «البيت» الذي يتسع لـ60 ألف مشجع، بدلا من «الثمامة» الذي لا تزيد سعة مقاعده الاستيعابية إلا لـ40 ألف مشجع فقط.

وبلغ منتخب قطر (حامل اللقب) نصف نهائي كأس آسيا 2024، بعد التفوق على أوزبكستان في ربع النهائي بركلات الترجيح، ويصطدم مع إيران في قبل نهائي البطولة الآسيوية.

بينما على الجانب الآخر، حقق المنتخب الإيراني مفاجأة مدوية في ربع النهائي بإقصاء منتخب اليابان، حيث تمكن من التغلب عليه (2-1) في الوقت القاتل بالدقيقة (96) بعد ثنائية محمد موهييبي وعلي رضا جهانبخش.

ويلتقي الفائز من مباراة إيران وقطر، مع المنتخب الفائز من نصف النهائي الآخر بين الأردن وكوريا الجنوبية والذي يقام في ملعب «أحمد بن علي».

تفاصيل الخلاف على ملعب المباراة: