رئيس نادي الزمالك: شكرأ شيكابالا

ياسر رشاد - القاهرة - فى ختام المؤتمر الصحفي

الإثنين 05/فبراير/2024 - 09:04 م 2/5/2024 9:04:44 PM

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في ختام المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة، على توجيه الشكر لمحمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم على حضوره للمؤتمر ودعم زملائه، مشددا على أن اللاعبين القدامى هم الأساس.

وفي نفس الوقت وجه هشام نصر نائب رئيس النادي الشكر لأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد على تواجده في المؤتمر موضحا أنه من أساطير كرة اليد المصرية، بالإضافة إلى توجيه الشكر لأحمد يوسف قائد فريق الكرة الطائرة وعمر هشام قائد فريق كرة السلة.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.