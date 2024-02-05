اخبار الرياضه

مجلس إدارة الزمالك يقدم جميع صفقاته الجديده

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ياسر رشاد - القاهرة - فى المؤتمر الصحفي

الإثنين 05/فبراير/2024 - 09:01 م 2/5/2024 9:01:25 PM
صفقات الأبيض

قدم مجلس إدارة الزمالك الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقدم الصفقات الجديدة في كافة الألعاب.

وتعاقد الزمالك مع كل من، الأوغندي ترافيس موتيابا ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا و مهاب ياسر لاعب فريق الداخلية، والفلسطيني ياسر حمد، وزياد كمال لاعب فريق إنبي ومحمد شحاته لاعب فريق طلائع الجيش و سيف جعفر لاعب فريق بيراميدز وأحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الكندي وناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر وعبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز".

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من  رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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