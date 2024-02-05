جوميز يعلق على تعاقده مع الزمالك ويقدم وعدًا للجماهير

علق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن توليه المهمة، مقدمًا وعدًا لجماهير القلعة البيضاء.

ويعقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا، لتقديم المدرب جوزيه جوميز، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي، إن اسم الزمالك يكفي بالنسبة له، ويتمنى أن يرتفع صوت الجماهير في المباريات المقبلة.

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وأكد جوميز، على سعادته بما قدمه مجلس الزمالك في الفترة الماضية، وأن هدفه مع باقي العناصر هو إسعاد الجماهير، خاصة أن الطريق لا يزال صعب وطويل.

وتابع مدرب الزمالك الجديد:” النادي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وأسعى لوضع بصمتي على أداء الفريق، ونحتاج لدعم مجلس الإدارة والجماهير للمنافسة على كافة البطولات”.

واختتم جوميز، بأنه حريص على إعداد فريق الزمالك لمنافسة على كافة البطولات في الفترة المقبلة، مطالبًا الجماهير بمساعدته ومساندة الفريق.