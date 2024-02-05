شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح ديانج إجازة حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، منح المالي أليو ديانج راحة سلبية حتى نهاية الأسبوع الحالي، عقب توديع منتخب بلاده بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة من كوت ديفوار في دور الثمانية للبطولة.

وفضل الجهاز الفني للأهلي منح لاعبه المالي راحة سلبية لمدة أسبوع، أسوة بما حدث مع باقي زملائه، للحصول على قسط من الراحة قبل التحديات القادمة للفريق الأحمر.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم باستاد السلام، تقدم حسام حسن لسموحة، ونجح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي فى إدراك التعادل، قبل أن يسجل المهاجم الفرنسي هدف الفوز لفريقه فى الشوط الثاني.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: "مصطفي شوبير وأكرم توفيق ورامي ربيعة. ومعتز محمد وعلي معلول ومصطفي أبو الخير وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأنتوني موديست".

ويفقد المارد الأحمر جهود سباعى منتخب مصر "محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، إمام عاشور، وكهربا" بسبب حصولهم على راحة بعد مشاركتهم مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى كوت ديفوار.

فيما يغيب بيرسى تاو بسبب استكمال منتخب جنوب أفريقيا رحلته بأمم أفريقيا، فيما يغيب أيضاً أليو ديانج عن ودية الأهلى وسموحة لمشاركته مع منتخب مالى فى أمم أفريقيا التى ودعها مؤخراً.

فيما يغيب محمد الشناوى وأحمد عبد القادر ووسام أبو على ورضا سليم ومحمود متولى وأحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة.

وخاض الأهلى معسكراً مغلقاً فى الإمارات، خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية.