شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر إقامة حفل تكريم وتأبين للعامرى فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه اليوم تكريم وتأبين فقيد الأهلي والرياضة المصرية الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية يوم 26 يناير الماضي.

يأتي ذلك تقديرًا من مجلس الإدارة لما قدمه الفقيد لوطنه وللنادي وللرياضة المصرية، وعرفانًا بحجم إخلاصه وعطائه على مدى سنوات طويلة.

وحرص المجلس في بداية اجتماعه اليوم على الوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على روح العامري فاروق.