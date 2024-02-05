شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن وحيد يحصد ذهبيتين وفضية فى بطولة أفريقيا للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد عبد الرحمن وحيد لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال الميدالية الذهبية، بمنافسات النطر لوزن 61 كجم فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بمشاركة الفراعنة وذهبية فى المجموع وفضية الخطف.

فيما حصد نور زكى فضيتى النطر والمجموع وبرونزية الخطف فى نفس الوزن للرجال.

فيما يخوض كريم كحلة منافسات وزن 89 كجم الأربعاء ومعه عبد الرحمن يونس فى وزن 81 كجم.

وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، أمس الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة، سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى وعبد الرحمن وجيه وعبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة ومحمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، أوغندا، بتسوانا، تونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر، نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس، فضلا عن مصر البلد المستضيف.