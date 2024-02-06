شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 5 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الإثنين 5 / 2 / 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه اليوم تكريم وتأبين فقيد الأهلي والرياضة المصرية الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية يوم 26 يناير الماضي.

قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، منح المالي أليو ديانج راحة سلبية حتى نهاية الأسبوع الحالي، عقب توديع منتخب بلاده بطولة أمم أفريقيا بعد الخسارة من كوت ديفوار في دور الثمانية للبطولة. موديست يقود الأهلي للفوز على سموحة 2 / 1 ودياً فاز الأهلي على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم باستاد السلام، تقدم حسام حسن لسموحة، ونجح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي فى إدراك التعادل، قبل أن يسجل المهاجم الفرنسي هدف الفوز لفريقه فى الشوط الثاني.

وضع الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامجاً استشفائياً للدوليين يتم تنفيذه بداية من غد، الثلاثاء، ومن المقرر أن ينتظم سباعى منتخب مصر "محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وإمام عاشور ومروان عطية ومحمود كهربا وعمر كمال عبد الواحد" فى تدريبات الفريق الأحمر غداً، عقب الانتهاء من فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب توديع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الـ16 للبطولة القارية.

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