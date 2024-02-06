شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 5 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الزمالك اليوم الإثنين 5 / 2 / 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة البيضاء.

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أنه سعيد بالتواجد في القلعة البيضاء، وأن يكون ضمن عائلة الزمالك.

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رسمياً مع محمد شحاتة لاعب فريق طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك في المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة عن تجديد عقد أحمد عبد الرحيم" إيشو" لاعب فريق 2003 بالنادي، بعدما كان رافضا التجديد في الساعات الماضية.

قال حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إبرام عدة صفقات في قطاعات الناشئين وتجديد عقود بعض النجوم فكرة استثمارية.

أعلن نادي الزمالك عن تدعيم فرق الكرة الطائرة بالنادي بثلاث صفقات جديدة خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة.

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أنه يتقدم بخالص شكره لجماهير النادي الوفية على دعمها للنادي خلال الشهور الماضية، كما يشكر أعضاء الجمعية العمومية على دورهم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز