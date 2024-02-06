شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة محمد ناجى جدو نجم الأهلى السابق ومدرب بيراميدز الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق ومدرب بيراميدز الحالي وفاة والدته اليوم الإثنين.

وكتب جدو عبر حسابه على تويتر: "أمي ماتت".



جدو

وتتقدم أسرة الخليج 365 بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة جدو.

يذكر أن محمد ناجي جدو تألق رفقة منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا 2010، وحصل على لقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف، وكان من أشهر البدلاء في تاريخ البطولة القارية.

وساهم جدو في تحقيق عدة بطولات مع الأهلي منها الدوري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا.