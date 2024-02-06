شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 2 / 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها إعلان بيراميدز رحيل مدربه باتشيكو، وتأكيد اتحاد الكرة عدم تعيين مدير جديد لمنتخب مصر.

حسين لبيب: نجحنا فى حل أزمتى القيد والبنوك.. وأشكر جماهير الزمالك

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أنه يتقدم بخالص شكره لجماهير النادي الوفية على دعمها للنادي خلال الشهور الماضية، كما يشكر أعضاء الجمعية العمومية على دورهم.

اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مدربين للخضوع لمعايشة خارجية

يفاضل اتحاد الكرة بين 3 مدربين لعمل فترة معايشة خارجية، وهم وائل رياض المدير الفنى لمنتخب الشباب، وعلي ماهر المدير الفنى للنادى المصرى، ومحمد شوقى مدرب منتخب مصر السابق، وذلك ضمن خطط اتحاد الكرة للارتقاء بالمدرب الوطنى فى المرحلة المقبلة.

أعلنت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي وجهازه الأجنبي المعاون، على الفترة التى قضاها فى مهمة تدريب فريق بيراميدز. وتمنت الإدارة للمدير الفني البرتغالي وجهازه المعاون التوفيق في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء مهمة عملهم في الإشراف على الأمور الفنية للفريق.

فاز الأهلي على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم باستاد السلام، تقدم حسام حسن لسموحة، ونجح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي فى إدراك التعادل، قبل أن يسجل المهاجم الفرنسي هدف الفوز لفريقه فى الشوط الثاني.