الامارات | 8 ألقاب و4 منتخبات في نصف نهائي كأس إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتشابه منتخبات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً منافساتها في كوت ديفوار، في أن جميعها سبق لها الفوز باللقب القاري مرة واحدة على الأقل على مدار تاريخها، ويتفاوت العدد ما بين لقب واحد وصولاً إلى 3 ألقاب، بإجمالي 8 ألقاب للمنتخبات الأربعة.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير الحالي، حيث يلتقي منتخبا نيجيريا وجنوب أفريقيا في المباراة الأولى، وكوت ديفوار مع جمهورية الكونغو في الثانية.

وتتوزع الألقاب القارية، بالتساوي بمعدل 4 ألقاب لكل مباراة في نصف النهائي، فمنتخب نيجيريا الأكثر تتويجاً باللقب بين الفرق الأربعة، بحصوله على اللقب 3 مرات أعوام 1980، و1994، و2013، سيواجه منتخب جنوب إفريقيا، أقل منتخبات هذا الدور فوزاً باللقب القاري، الحائز عليه مرة واحدة فقط في نسخة عام 1996 التي أقيمت على أرضه.

وفي المقابل، تتساوى كفتا منتخبي كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، وسبق لكل منهما الفوز باللقب القاري مرتين، حيث فاز به منتخب كوت ديفوار عامي 1992 و2015، فيما فاز منتخب الكونغو بلقبيه، منذ فترة طويلة آخرهما منذ 50 عاماً حيث حققهما عامي 1968 و1974.

ويرى مدرب منتخب الكونغو، سيباستيان ديسابر، أن تأهل فريقه إلى نصف النهائي يعد نجاحاً كبيراً، لكنه يطمح إلى المزيد.

وقال: "من الواضح، عندما تكون في نصف نهائي المنافسة، فأنت تريد التأهل إلى النهائي، إذا أتيحت لنا الفرصة لفعل ذلك سنسعى للتتويج. سنفعل كل شيء لتحقيق ذلك حقاً".

أما مدرب منتخب جنوب أفريقيا هوغو بروس، فقد أكد أنه بدأ بالفعل التفكير في الفوز بـكأس أمم أفريقيا، عقب التأهل لنصف النهائي.

وقال: "أنا راضٍ جداً عن فريقي، لقد حققنا هدفنا بالفعل، بالوصول إلى هذه المرحلة من المسابقة، لكن الآن نحن في نصف النهائي، على بعد خطوة واحدة من النهائي، وبطبيعة الحال، نطمح للفوز بهذه البطولة".