الاهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية.. لاعب خارج التوقعات

بدأ النادي الاهلي، التخطيط لصفقات فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وكشف الإعلامي أمير هشام، عن أولى صفقات الاهلي المحتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من قلب فريق حرس الحدود.

وقال أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني”بلس90″، إن النادي الاهلي لديه اقتناع تام بقدرات محمود ممدوح لاعب فريق حرس الحدود، للحصول على خدماته.

اقرأ أيضًا.. ميسي ضد صلاح.. منتخب مصر ينافس الأرجنتين وإسبانيا في كأس العالم 2026

وأوضح أن النادي الاهلي سوف يتجه من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب، وقد يكون ممدوح هو أولى صفقات الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الاهلي، قد اكتفى بالتعاقد مع 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهم الفلسطيني وسام أبو علي، عمر كمال عبد الواحد، ومحمود الزنفلي.

ويستعد النادي الاهلي للمواجهة المرتقبة ضد شباب بلوزداد، يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.