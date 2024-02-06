شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف حارس الزمالك الأسبق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"47" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الزمالك والإسماعيلى السابق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ47، حيث ولد فى 6 فبراير 1977، ولعب لخمسة أندية بالدورى العام هى الزمالك، إنبى، الاتحاد السكندرى، الجونة ووادى دجلة.

بدأ "أوسة" مسيرته الكروية مع نادى مزارع دينا قبل أن ينتقل لنادى الزمالك عام 1999، ليقضى حارس الأبيض مسيرة طويلة مع النادى استمرت أكثر من 11 عاما.

ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، وشارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، و 2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاتة

شارك أوسة فى 458 مباراة بإجمالى 40744 دقيقة لعب، تلقى خلالها 507 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 153 مباراة ، وتفوق على عصام الحضرى حارس الفراعنة الذى شارك في 451 مباراة ليسدل الستار على رحلة تاريخية مع الساحرة المستديرة ويعلن الاعتزال في 24 أغسطس 2022.

وكان محمد عبد المنصف ارتدى تيشرت نادى الزمالك بعد المباراة، واحتفل بدرع الدورى مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، مؤكدا للجماهير أنه أنهى مسيرته الكروية.

وحقق أوسة مع الزمالك الذي لعب معه بين 1999 و2010 لقب الدوري المصري ثلاث مرات أعوام 2001، 2003 و2004، ومثلها في كأس مصر أعوام 2000، 2002 و2008، وكأس السوبر المصرية 2001 و2002، دوري أبطال إفريقيا 2002، الكأس السوبر الإفريقية 2003، كأس الكؤوس الأفريقية 2000، كأس العرب للأندية 2003، وكأس السوبر المصري السعودي 2003.

ودخل أوسة موسوعة الأرقام القياسية، بعدما تخطي كلا من: الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي الذي شارك في 25 موسما متتاليا مع روما، والأسطورة الأخرى رايان جيجز نجم الشياطين الحمر، والذى لعب نفس عدد المواسم التي لعبها أسطورة روما.

وكانت أول مشاركة لـ"أوسة" في الدوري الممتاز موسم 1996-1997 مع مزارع دينا ولعب له لمدة 3 مواسم، ثم انتقل إلى الزمالك وخاض معه 11 موسما، وبعده انضم إلى صفوف نادي الجونة وشارك لمدة موسمين وبعدها رحل إلى صفوف إنبي ولعب له لمدة 5 مواسم، وكانت محطته الماضية مع وادي دجلة واستمر معهم 4 مواسم، ثم رحلته الأخيرة مع الاتحاد السكندري في موسمه الـ 26 بالدوري .