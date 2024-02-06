شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يظهر فى الأهلى لأول مرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر عمر كمال عبد الواحد لاعب الاهلى الجديد لأول مرة فى تدريبات فريقه اليوم، الثلاثاء، بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر، ووقع اللاعب تعاقده مع القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية ولم يظهر فى التدريبات بسبب انشغاله بالمشاركة مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بكوت ديفوار.

وينتظم لاعبو الأهلي الدوليون "محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وإمام عاشور ومروان عطية ومحمود كهربا وعمر كمال عبد الواحد" في تدريبات الفريق الأحمر اليوم، الثلاثاء، عقب الانتهاء من فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب توديع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الـ16 للبطولة القارية.

وفضل الجهاز الفني للأهلي منح السباعي الدولي راحة سلبية، عقب العودة إلى القاهرة بعد خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا، أسوة بما حدث مع باقي اللاعبين الذين حصلوا على راحة سلبية لمدة أسبوعين، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، على أن يتم تجهيز اللاعبين الدوليين للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري.

وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا لنادى فيوتشر.

وأنهى توفيق كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي كان يتواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض بطولة الأمم الأفريقية.